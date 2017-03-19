أنهت إدارة التعليم بمحافظة الخرج ممثلةً بقسم التوعية الإسلامية بتعليم الخرج – بنات – تصفيات مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ( تدبًّر ) للعام الدراسي 1437 / 1438هـ على مستوى المحافظة ، حيث أُقيمت تصفيات المسابقة لمدة أسبوع في الفترة من تاريخ 13/ 6/ 1438 هـ وحتى 17/6/ 1438 هـ بمقر مدرسة ابتدائية فرسان الجزيرة الأهلية للبنات بالخرج . حيث أجريت تصفيات المسابقة للطالبات والموظفات الفائزات على مستوى المدارس في مجالات المسابقة وهي مجال القرآن الكريم وتفسيره ، ومجال الحديث الشريف والأذكار النبوية ، ومجال السيرة النبوية الشريفة وقد نُفذت حسب الفروع بالأيام على النحو التالي : يوم الأحد الموافق 13/ 6/ 1438هـ أجريت المسابقة للطالبات في مجال القرآن الكريم من الفرع (الأول ) إلى (الخامس) . يوم الإثنين الموافق 14/ 6/ 1438هـ أجريت المسابقة للطالبات في مجال القرآن الكريم في الفرعين ( السادس) وَ ( السابع) . يوم الثلاثاء الموافق 15/ 6/ 1438هـ أجريت المسابقة للطالبات في مجال القرآن الكريم الفرع ( الثامن ) . يوم الأربعاء الموافق 16/ 6/ 1438هـ أجريت المسابقة للطالبات في مجالي الحديث والأذكار/مجال السيرة النبوية ( جميع الفروع ) . يوم الخميس الموافق 17/ 6/ 1438هـ أجريت المسابقة لموظفات المدارس والأقسام النسائية في مجالي القرآن الكريم و الحديث الشريف جميع الفروع .
وقد شاركت في المسابقة 104 طالبة في مجال القرآن الكريم و12 موظفة ، وفي مجال الحديث الشريف والأذكار شاركت 27 طالبة وموظفة ، وفي مجال السيرة النبوية شاركت 3 طالبات . وقد تم منح المتسابقات شهادة شكر وتقدير مقدمة من قسم التوعية الإسلامية وكان التنافس واضحًا بين المتسابقات , وسيتم بمشيئة الله إعلان نتائج هذه التصفيات لاحقًا وتكريم الفائزات في حفل التكريم على مستوى المحافظة .
الجدير بالذكر أن هذه المسابقة تشهد ثلاث تصفيات بُدأت بالتصفيات على مستوى المدارس، وصولاً إلى التصفيات على مستوى إدارة التعليم ثم المرحلة الختامية التصفيات على مستوى المملكة في مكة المكرمة في فروع المسابقة على مستوى الوزارة .
وفي نهاية التصفيات أعربت رئيسة قسم التوعية الإسلامية أ. زهرة الشدي عن شكرها وتقديرها للمساعد للشؤون التعليمية –بنات – أ. شريفة بنت شعلان القرني مبينة أن ما كان من نجاح لهذه المسابقة وما حقق من إنجازات لقسم التوعية الإسلامية هو بفضل الله وتوفيقه ثم باهتمامها الدائم ودعمهما المتواصل والدؤوب لقسم التوعية الإسلامية سائلةً الله أن يجزيها خير الجزاء .
كما أعربت الشدي عن شكرها لمدارس فرسان الجزيرة الأهلية متمثلةً بالمشرف العام على المدارس وقائدة ابتدائية فرسان الجزيرة الأستاذة : أسماء الهذيلي وجميع موظفات المدرسة عرفاناً على حسن تعاونهم ومبادرتهم المباركة في استضافة تصفيات المسابقة على مستوى المحافظة مما له أكبر الأثر في إنجاح المسابقة مقدرة لهم هذه المبادرة المتميزة و العطاء المثمر والتعاون البناء في سبيل الرقي بالعملية التربوية والتعليمية وفيما يعزز رسالتهم التربوية ودورهم الرائد في الشراكة المجتمعية .
كما قدّمت الشدي شكرها لمنسقة المسابقة ومساعداتها ولأعضاء لجنة تحكيم المسابقة على جهودهن المبذولة لإنجاح المسابقة .. كما شكرت المدارس المشاركة على جهودهن في دعم المتسابقات ورعايتهن وتشجيعهن على المشاركة في المسابقة ومتابعتهن وإجراء التصفيات لهن على مستوى المدرسة.. متمنية للجميع التوفيق والسداد وسائلةً الله تعالى أن يجزي القائمين على هذه المسابقة خيرًا وأن يجعل ما قدموا لخدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ميزان حسناتهم ..
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