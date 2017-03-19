كشفت مصادر عن اعتزام وزارة الصحة الشروع في عملية لخصخصة جميع المستشفيات الحكومية، وذلك عبر إنشاء شركات تشغيل حكومية لها ملكية المستشفيات الحكومية مع العاملين الحاليين بها، بهدف تخصيص خدماتها وتطويرها.
بدوره، اشترط مجلس الشورى على الوزارة الانتهاء من تطبيق التأمين الصحي لجميع المواطنين، وذلك قبل الشروع في توجهها الجديد بخصخصة المستشفيات الحكومية.
في المقابل، تبنت اللجنة الصحية بمجلس الشورى توصية العضو الدكتور فهد بن جمعة بالإسراع في تطبيق التأمين الطبي لجميع المواطنين قبل خصخصة المستشفيات؛ نظراً لأن الهدف الأول للمؤسسات الصحية حال التخصيص سيكون الربحية، وهو ما قد يؤثر على استقبال الأمراض المستعصية أو المزمنة ذات التكاليف العالية.
وقال بن جمعة وفقا لـ”الحياة”، إن العلاج حق للجميع، مشدداً على أن الحل الوحيد والسريع لإنقاذ وزارة الصحة مما تعانيه من مشكلات في أدائها وخدماتها وإنقاذ المواطنين يكمن في تطبيق التأمين على أن يشمل جميع الأسر السعودية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج