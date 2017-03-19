نقلت مصادر أن مدير جامعة حفر الباطن الدكتور عبدالعزيز الصويان، أصدر مؤخراً قراراً بتشكيل أربع لجان للعمل على استقطاب أكاديميين للتعاقد معهم من كلٍ من الأردن، ومصر، وتونس، والسودان.
وأبانت المصادر وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن الجامعة كلّفت 12 عضواً، من بينهم أربعة قياديين بالجامعة وعضوات هيئة تدريس، للعمل في عضوية اللجان الأربعة لشغل الوظائف الأكاديمية في 40 تخصصاً، منها 11 تخصصاً نظرياً في مقر الجامعة بحفر الباطن وفي فروعها النعيرية والقرية العليا.
وأعلنت الجامعة عبر الملحقيات الثقافية للمملكة في الدول المستهدفة بالتعاقدات، عن حاجتها للتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس (عنصر نسائي) بدرجة أستاذ مساعد، وذلك بعد أن حصلت على تأشيرات من وزارة العمل لاستقدامهم.
وأوضحت أن الوظائف الشاغرة تم طرحها للسعوديين، ولم يتقدم لها أحد ممن تنطبق عليه الشروط.
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