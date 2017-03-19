يطرح معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف، الذي ينطلق اليوم الأحد (6932) فرصة عمل في (98) منشأة بالقطاع الخاص، لحاملي الشهادة الثانوية، وشهادات البكالوريوس، والماجستير، والشهادات الأعلى.
ويستمر المعرض، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، لمدة خمسة أيام حتى الخميس المقبل، ويتم التقدم للوظائف من خلال التسجيل وإنشاء حساب جديد في الموقع الإلكتروني للتوظيف على الرابط www.eliqaat.com.
وقال نائب المدير العام لدعم التوظيف بالصندوق نواف الدعيجي إن المعرض يهدف للربط بين أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل بطرق سهلة توفر الوقت والجهد والتكلفة، إضافةً للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة. وفق “أخبار 24”.
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