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أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم الأحد، فتح التقديم على حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات.
وكان الوزير العيسى قد دشن صباح اليوم خدمات شؤون المعلمين في نظام “نور” الإلكتروني.
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