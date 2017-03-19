صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة أنه تم إلقاء القبض على قائد مركبة ظهر في فيديو، يعتدي على امرأة ويسرق محفظتها بأحد شوارع حي الكعكية بمكة.
وكان مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، قد أظهر محاولة سيدة إيقاف سيارة قام قائدها بسرقة محفظتها، حيث تسببت السرعة التي يقود بها السارق في إسقاط السيدة على الأرض.
وبدا في الفيديو الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة قدوم السيارة من شارع جانبي وملاحقتها السيدة وهي ممسكة بالباب الخلفي، غير أن سرعة المركبة أسقطتها على الأرض بالقرب من الإطار الخلفي للسيارة، وتم ذلك في وقت كانت فيه المحال مغلقة والشوارع خالية من المارة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة مكة أن مركز الكعكية تلقى بلاغاً بالحادثة، وتم تشكيل فريق أمني قام بالاطلاع على تسجيل الفيديو وتحليله.
وأضاف أنه تم التعرف على المركبة وتحديد هوية المتهم، ومن ثم ضبطه وإيقافه لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص.
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