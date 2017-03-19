نشر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الأحد، صورة التقطتها الأقمار الصناعية توضّح وجود السحب الرعدية المُمطرة على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة، مشيراً إلى أنه من المتوقع استمرارها إلى الليل، خاصةً على المنطقة الشرقية.
كما بثّ النظام أيضا عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر” صورة أخرى توضح تدني الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والمدينة، ومكة، تأثراً بموجة الأتربة والغبار، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تمتد إلى مناطق وسط وشمال وشرق المملكة.
وكانت هيئة الأرصاد قالت في تقرير لها اليوم عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، إن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تكون غزيرة على المنطقة الشرقية.
وفق “أخبار 24”.
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