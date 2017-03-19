يتجه السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هداف الدوري السعودي للمحترفين، إلى إعلان قرار اعتزاله الدولي، بعد أن سرت أنباء عن ضمه إلى منتخب بلاده، الذي يقيم معسكرًا خارجيًّا استعدادًا لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال العالم 2018 في روسيا.
وأوضحت مصادر قريبة لـ”الرياضية”، أن رغبة عائلية جعلت السومة يبتعد عن منتخب سوريا في الوقت الراهن، ما سيجعله يعلن اعتزاله الدولي.
وكان الهداف السوري قد اجتمع مع عائلته والمقربين منه بحسب المصادر نفسها، واستخار قبل أن يبتعد عن منتخب بلاده.
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