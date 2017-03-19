نفى ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي لإدارة النادي الأهلي دراسة ناديه فكرة التعاقد مع لاعب الاتحاد الحالي المحترف المصري محمود عبد المنعم”كهربا”.
ويلعب كهربا في صفوف الاتحاد لمدة موسم على سبيل الاعارة قادما من نادي الزمالك المصري.
وصرح الفهمي:” كهربا لاعب في نادي الاتحاد حاليًا وليس لنا أي علاقة من قريب أو من بعيد بشأن ضمه الموسم المقبل”.
وتابع: “في نهاية الموسم سيكون لكل حادثٍ حديث، وسيعرض المدرب احتياجاته للموسم الجديد، وستناقشها الإدارة، ولكن في الوقت الحالي، من غير المنطقي التحدث عن التعاقد مع لاعبين وخاصة اللاعبين الأجانب”.
وأكمل: “نحترم شقيقنا نادي الاتحاد لأن كهربا حاليًا أحد لاعبيه ولم ندخل في مفاوضات لضمه، ونهاية الموسم سنحدد كل شئ ولكن أؤكد أن كهربا ليس ضمن خيارات النادي الأهلي”. وفق “هاتريك”.
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