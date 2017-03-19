تتجه إدارة نادي الهلال، إلى التجديد مع الثنائي ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب، لاعبي الخبرة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد أن دخلا في الفترة الحرة التي تخولهما الانتقال إلى أي نادٍ، كما في أنظمة ولوائح الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وكانت الإدارة الهلالية قد اجتمعت مع الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق الأول بشأن رأيه الفني في إمكانية التجديد مع القحطاني “35 عاما”، والشلهوب “36 عاما”، وأوضح أن بإمكانهما اللعب ولكن في فترات محددة، الأمر الذي جعل مسيري نادي الهلال يتجهون إلى توقيع عقدين احترافيين معهما، كما تشير المصادر القريبة من النادي.
وتشير المصادر نفسها، إلى أن الإدارة الهلالية كانت تنوي عدم التجديد مع الثنائي، وإقامة حفل اعتزال لهما في نهاية الموسم الجاري، ولكن تراجعت عن القرار بعد تألقهما في المباريات الأخيرة مع الفريق الأزرق في البطولات المحلية والقارية، وباتا ورقة رابحة لدى المدرب الأرجنتيني. وفق “الرياضية”.
وتؤكد المصادر، أن التجديد مع القحطاني والشلهوب اللذين يتناوبان على قيادة الفريق الهلالي، سيكون مقابل 3 ملايين ريال لكل منهما. ولم تخاطب الإدارة الهلالية بعد ثنائي الخبرة بعد على أمر التجديد، وتنتظر الفراغ من تجديد عقد سالم الدوسري لاعب الوسط ومن ثم يتم الالتفات لعقديهما.
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