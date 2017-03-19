أشاد معالي مدير جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن العاصمي بإنجازات وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي خلال العام الدراسي 1436/1437هـ من قرارات وتوصيات لمجلس الجامعة والمجلس العلمي وما أنجزته اللجان الدائمة في الوكالة من أعمال، والإحصائيات الخاصة بتعيين المعيدين والمحاضرين وشؤون المبتعثين في الخارج وترقيات وتعيين أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات الداخلية والخارجية, حيث قدّم الدكتور العاصمي شكرَه وتقديره لجميع منسوبي الوكالة على ما يبذلون من جهود في سبيل تقديم أفضل الخدمات لجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس، وحث منسوبي الوكالة على بذل المزيد من الجهد وتذليل الصعاب كما هو متوقع منهم.
جاء ذلك خلال تسلم معاليه التقرير السنوي لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 1436 /1437هـ؛ حيث استقبل بمكتبه بالمدينة الجامعية بالخرج وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز بن عبد الله الحامد ومنسوبي الوكالة.
وقد قدم وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة لما تلقاه الوكالة من دعم وتشجيع كما قدم شكره لمنسوبي الوكالة على جهودهم المتميزة فيما تحقق من إنجازات خلال عام التقرير وحثهم على بذل المزيد من العطاء لخدمة الجامعة والمجتمع.
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