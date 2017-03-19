ظهر البطل رئيس الرقباء علي بن سالم بن سيف القحطاني عبر برنامج “فرسان الحزم” في قناه الإخبارية , وهو يكشف عن تفاصيل فقد ساقه وقدمه اليسرى على الحد الجنوبي إثر انفجار لغم خلال تأديته لإحدى المهام على الحد الجنوبي قبل شهر ونصف العام قصته وذلك .
وقال القحطاني: “إن أكبر فخر لي بتر قدمي في سبيل ديني ووطني.. وفقداني ساقي لم يزدني إلا طمأنينة وعزيمة، وكنت أتمنى أن قدمي لم تبتر لأجل العودة إلى زملائي في الميدان، دفاعا عن ديني وملكي ووطني ولكن قدّر الله وما شاء فعل والحمد لله.
وفق “المرصد”.
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