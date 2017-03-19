وثّق صاحب بسطة شاي من خلال مقطع فيديو جلوس متسولة في أحد الطرق السريعة لاستعطاف المارة وجمع آلاف الريالات منهم، قبل أن تُغادر المكان في سيارة ذات موديل حديث.
وأظهر الفيديو امرأة تجلس على جانب الطريق بالقرب من بسطة الشاي؛ حيث بيّن صاحب البسطة أنها متسولة تدّعي الإعاقة، وتأتي كل يوم لتجلس بالقرب منه، وتجمع مبالغ مالية كبيرة، لا تقل عن 3 آلاف ريال يومياً، ثم تأتيها في آخر اليوم سيارة حديثة لتقلها من المكان.
ودعا صاحب البسطة المواطنين إلى عدم الانخداع بحيل بعض المتسولين والمتسولات، وعدم إعطاء أموالهم لمن لا يستحقون.
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