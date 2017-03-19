دعت حملة “24 ساعة توفير” التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، قائدي المركبات لاتباع عدد من النصائح والإرشادات لتوفير استهلاك الوقود، من بينها إطفاء السيارة أثناء الانتظار واستخدام مثبت السرعة.
وأوصت الحملة بضرورة البحث عن بطاقة اقتصاد الوقود عند الرغبة في شراء المركبة الجديدة كونها المرشد الأمثل لكفاءة الاستهلاك، مؤكدة أهمية الصيانة الدورية للمركبة في إطالة العمر الافتراضي، والمحافظة على استهلاك الوقود بمعدله الطبيعي.
وأوضحت أن ضبط ضغط الإطارات وضبط زوايا العجلات والتخلص من الأوزان غير الضرورية، تساعد أيضاً على توفير الاستهلاك، بالإضافة إلى استخدام مثبت السرعة عند القيادة على الطرق السريعة، مشيرة إلى أن تغير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر والتسارع والتباطؤ تزيد من معدل الاستهلاك.
وفق “أخبار 24”.
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