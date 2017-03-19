ذكرت مصادر أن المحكمة العامة بمحافظة الخبر قضت بالتحفظ على أموال وممتلكات رجل أعمال بلغت ديونه 11 مليار ريال، مطالبة إياه بتسديد ما عليه من التزامات خلال أسبوع، على أن تُطرح أملاكه كافة في مزاد علني، في حالة عدم التزامه.
وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن المحكمة كلفت مقوماً معتمداً لتقويم المال المنفذ عليه؛ لتقدير قيمته، مشيرة إلى أن رجل الأعمال إذا لم ينفذ ما عليه من التزامات خلال أسبوع، فسيعدّ ذلك مماطلة وسيمنع من السفر، ومن إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال.
وأشارت إلى أن رجل الأعمال سيجبر على الإفصاح عن أمواله القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي لمبلغ الدين، بالإضافة إلى الإفصاح عن جميع أنشطته التجارية والمهنية، والإفصاح عن أموال زوجته وأولاده.
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