كشف مدير مرور الباحة العقيد حسين مبارك أنه سيتم تشغيل نظام الرصد الآلي للمخالفات المرورية “ساهر” في منطقة الباحة قريباً.
وأوضح العقيد مبارك أن النظام سيعمل بالتدرج في محافظات المنطقة، وسيحدد سرعات مقننة جديدة وفق شوارع الباحة، مؤكداً أن النظام سيحد من الممارسات الخاطئة.
وأشار خلال لقائه بعدد من الإعلاميين أمس السبت، إلى أن مرور الباحة يتعامل مع ثلاثة عناصر هي الطرق والمركبات والبشر، وهدفنا المحافظة على العنصر البشري.
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