كشف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، عن تدفقات استثمارية سعودية كبيرة إلى مصر خلال الأشهر القادمة، مؤكداً أن المملكة هي الشريك الأساسي للقاهرة اقتصادياً وسياسياً.
ولفت الوكيل وفقا لـ”عكاظ”، إلى أن استئناف شركة “أرامكو” توريد منتجاتها النفطية يؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وكان وزير البترول المصري طارق الملا قال في تصريحات تلفزيونية أمس السبت، إن بلاده تسلّمت خلال اليومين الماضيين أول شحنتي مواد بترولية من شركة أرامكو بعد توقف دام خمسة أشهر، لافتاً إلى وصول شاحنتين إضافيتين نهاية مارس الجاري.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج