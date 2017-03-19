وافق صندوق التنمية العقاري على منح المستحقين في برنامج التمويل المدعوم، الذي يتم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، قروضاً بأكثر من 500 ألف ريال، بشرط موافقة الجهة الممولة على ذلك.
وقال الصندوق وفقاً لصحيفة “الوطن” إنه سيتم احتساب نسبة الدعم التي يتحصل عليها المقترض في حدود مبلغ 500 ألف ريال كحد أقصى.
وأبان أن نظام الدعم الذكي يعمل على تقليص مدة الانتظار من 11 عاماً إلى خمسة أعوام، كما يتيح فرصة منح عدد مضاعف من المستفيدين قد يصل إلى ستة أضعاف العدد الذي كان يتم منحه وفق الآلية السابقة.
من جهة أخرى، أوضح الصندوق أن حاسبة الدعم الموجودة بموقعه الالكتروني تعطي نتائج تقريبية فقط، أما قيمة الدعم المعتمد فهي الموجودة لدى الجهات الممولة.
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