عبرت صورة التقطت لحظة وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الرياض بعد انتهاء جولته الآسيوية اليوم (السبت)، عن مشهد وفاء حينما قبل يد أخيه الأكبر، الأمير بندر بن عبدالعزيز، الذي كان ضمن مستقبليه بالمطار.
وأظهر مقطع فيديو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عند وصوله للرياض، حينما نزل من سلم الطائرة، واتجه مباشرة لأخيه الأمير بندر بن عبدالعزيز، وقبل يده في مشهد وفاء من خادم الحرمين تجاه أخيه.
واستقبل الملك سلمان عند وصوله مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، إضافة إلى الأمير بندر، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن نايف ولي العهد، وعددٌ من الأمراء والمسؤولين.
وفق “أخبار 24”.
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