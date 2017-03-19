أصدر المركز الإعلامي للنادي الأهلي اليوم السبت بيانا رسميا يوضح فيه حقيقة مؤسسي النادي، وذلك ردا على المعلومات المغلوطة التي تناولتها بعض الصحف عن مؤسسي النادي الثمانين.
وكشف البيان عن قائمة من 19 أسماً من بينهم على سبيل المثال لا الحصر عبدالرؤوف وعبدالجليل وحسن إبراهيم بترجي، مؤكداً أنهم المؤسسين الحقيقيين للنادي الأهلي.
وأوضح البيان أن هؤلاء الأسماء هم الرعيل الأول لتأسيس النادي، وقد قام باختيار حسن محمود شمس كأول رئيس للنادي الأهلي بجدة.
وفق “أخبار 24”.
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