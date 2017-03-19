تداولت مواقع التواصل صورة تعميم منسوب لمؤسسة النقد وموجه لجميع البنوك بالمملكة بتعديل موعد صرف راتب شهر يونيو (برج السرطان)، والذي يسبق عيد الفطر المبارك، ليكون يوم 24 رمضان الموافق 18 يونيو.
وجاء الموعد الجديد، وفقًا لصورة التعميم، ليكون بديلا عن الموعد المقرر سابقًا والذي كان يوم الاثنين 2 شوال الموافق 26 يونيو، حيث تم تقديمه 8 أيام، مراعاة لقدوم العيد.
ووفقًا لنفس التعميم، يكون الراتب الذي يليه، والمختص ببرج الأسد، في موعده المدرج، وهو الخميس 27 يوليو الموافق 4 ذو القعدة، وبذلك يكون الفارق بين الراتبين 40 يوماً. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزارة المالية أعلنت أن صرف رواتب موظفي الحكومة سيكون في اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي، بما يعني أن شهر رمضان لن يصرف خلاله راتب.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج