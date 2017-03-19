أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة رمز راسخ بجذوره الاسلامية والعربية ومكانته الدولية، مشيراً إلى تطلعه لتحالفات أقوى من الأشقاء والأصدقاء.
جاء ذلك في تغريدة للملك سلمان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: ” وطننا رمزٌ راسخ بجذوره الإسلامية والعربية، ومكانته الدولية، ونتطلع مع الأشقاء والأصدقاء إلى تحالفات أقوى، لمواصلة مسيرة الاستقرار والنماء”.
يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين وصل مساء اليوم السبت إلى الرياض قادماً من جولة آسيوية شملت كلاً من ماليزيا، والجمهورية الإندونيسية، وسلطنة بروناي دار السلام، واليابان، وجمهورية الصين الشعبية.
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