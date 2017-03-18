قام رجل متنكر في ملابس نسائية بالسطو على صيدلية في مكة المكرمة بعد أن هدد المتواجدين بها بمسدس.
وأظهرت كاميرا المراقبة داخل الصيدلية، لحظة قيام اللص بالدخول للصيدلية متنكراً في عبائة نسائية سوداء، ثم أخرج مسدسًا وأشهره في وجوه العاملين بالصيدلية طالباً منهم تسليمه النقود.
وقام العامل بإخراج النقود من الخزينة وسلمها للص المسلح، الذي خرج بهدوءٍ من الصيدلية، حيث أظهرته كاميرا أخرى من خارج الصيدلية، وهو يسير على مهلٍ، حتى لا يلفت أنظار المارة.
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