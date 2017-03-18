أحبطت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان تهريب أكثر من 11 ألف حزمة من القات، وكميات كبيرة من المسكرات والحشيش، فيما عثرت على 3200 طلقة حية لسلاح نوع كلاشنكوف.
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بالمنطقة خالد بن عبدالله قزيز، أنه أثناء قيام الدوريات بحملات أمنية واسعة خلال الأسبوع الماضي، تمكنت من القبض على 911 متسللًا و 128 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل و 25 مهربًا في قضايا مختلفة، فيما ضبطت الدوريات 36 مركبة استخدمت في عمليات التهريب و 11897 حزمة من القات.
وأضاف أنه تم العثور أثناء مداهمة أحد أوكار الترويج على 1260 لترًا من العرق المسكر وضبط 12 حبة مخدرة نوع كبتاجون، مشيراً إلى أنه تم إحباط تهريب كمية من الذخيرة الحية بأحد المواقع الوعرة المسمى ” الرحه “، حيث عثرت على 3200 طلقة حية لسلاح نوع كلاشنكوف، والقبض على شخصين من جنسيات أفريقية بحوزتهم 12 بلاطة حشيش، وتم إكمال اللازم وإحالتهم للجهة المختصة.وفق “أخبار 24”.
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