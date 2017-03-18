قرر الفريق الطبي بالمستشفى العسكري بجدة بتر يد الطفل “جسار” من المفصل، بعد أن بدأت حالته الصحية تسوء خلال اليومين الماضيين بعد أن كانت قد شهدت تحسناً في الأسبوع الماضي.
وقال عوض الله السلمي والد الطفل “جسار” إن يد طفل بدأت تأخذ اللون الأسود، وأن الأطباء بالمستشفى والاستشاريين الذين تمت الاستعانة بهم من خارجها أكدوا ضرورة بتر اليد، مبيناً وفقاً لصحيفة “سبق” أنه تقرر إجراء عملية البتر صباح يوم غدٍ الأحد حفاظاً على حياة الطفل.
وعبر السلمي عن أسفه لموقف وزارة الصحة وتجاهلها لنداءاتهم بضرورة التوجيه بعلاج الطفل بالخارج، وقال إنها اكتفت ببيان صحفي هزيل،مؤكداً أنه سيتابع القضية حتى تتم معاقبة المتسبب في الحال التي وصل إليها طفله.
وكان والد الطفل وهو مرابط بالحد الجنوبي فوجئ بتعرض يد طفله الذي لم يتجاوز عمرة التسعة أشهر لخطأ طبي تسبب به طبيب بمستشفى العرضيات بمنطقة مكة المكرمة، وذلك نتيجة حقنه في شريان اليد بدلاً عن الوريد.
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