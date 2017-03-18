تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، استحداث 200 فرصة عمل جديدة في وظيفة “مدير متطوع” في القطاع غير الربحي، وذلك ضمن مبادرتها “مأسسة العمل التطوعي”.
وبجانب استحداث فرص عمل لـ200 وظيفة “مدير متطوع”، صممت المنظومة برامج خاصة لتأهيل مديري العمل التطوعي، كما أعدّت دليلاً إرشادياً مفصلاً للعمل في المنظمات الطوعية، وتعمل على تطوير المعيار السعودي للعمل التطوعي، والميثاق الأخلاقي للعمل التطوعي في المملكة.
كما تسعى منظمة العمل والتنمية الاجتماعية عبر مبادرتها “مأسسة العمل التطوعي” إلى إنشاء أقسام للتطوع في 200 جمعية أهلية، والوصول بأعداد المتطوعين في المملكة إلى 300 ألف بحلول عام 2020. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج