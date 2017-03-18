دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المملكة، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة من أجل الحفاظ على سلامتهم.
وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني في الرياض الرائد محمد الحمادي، إنه يتوقع أن تتأثر منطقة الرياض اعتبارًا من اليوم السبت حتى الإثنين بنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية، مؤكداً أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية.
وأهاب الرائد الحمادي بالجميع اتباع التعليمات الطبية لمرضى “الربو” و “الجهاز التنفسي” عموماً، والتأكد من توفر الأدوية الطبية اللازمة لهم في المنزل، وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة، ما أمكن، والحذر عند السفر في الطرق السريعة نتيجة لتدني الرؤية المتوقعة. وفق “أخبار 24”.
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