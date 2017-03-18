أعترف نجم الأهلي والمنتخب السعودي السابق، خالد عمر قهوجي، بأنه رفض مبلغ 50 ألف ريال من نادي الاتحاد أثناء لعبه في الحواري ،واتجه صوب النادي الأهلي برغبة شخصية دون مقابل.
قال خالد قهوجي في تصريحات لإذاعة يو إف إم : ” عدم التحضير النفسي للاعبي فريق الاتحاد كان سببا رئيسيا لمعظم ما حدث في لقاء الاتحاد الهلال،ولا أحد كان يتمنى حدوث ذلك”.
أضاف صاحب الـ41 عاماً : ” أعتقد أن نادي الهلال قريب للغاية من لقب دوري جميل للمحترفين، من الصعب على باقي الأندية اللحاق به لفارق النقاط الكبير بينه وبينهم”.
أنهى خالد قهوجي ،بقوله : ” في بداياتي “في لعب الحواري” رفضت مبلغ 50 ألف ريال من نادي الاتحاد وذهبت إلى نادي الأهلي برغبة شخصية وبدون مقابل”. وفق “هاتريك”.
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