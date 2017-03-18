طالب الناقد الرياضي سعود الصرامي , من إدارة الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر أنّ تُبادر برفع شكوى ضد شركة دوام و النادي الصيني التي قامت بالتفاوض مع آحمد الفريدي و عقده ساري المفعول.
وكتب “الصرامي” عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”:”على إدارة النصر آن تسارع لتقديم شكوى ضد شركة دوام و النادي الصيني التي قامت بالتفاوض مع آحمد الفريدي و عقده ساري المفعول. حقوق النصر آمانة.!”
هذا وكان نجم وسط النصر أحمد الفريدي يُواصل تغيبه عن التدريبات منذ نهاية مواجهة نهائي كأس ولي العهد أمام الاتحاد، والتي خسرها العالمي بهدف دون رد.
يُذكر أنّ “الفريدي” يرتبط بعقد احترافي مع النصر لنهاية الموسم القادم، بعد أن وقع للفريق في منتصف عام 2014 لمدة 44 سنوات قادما من الاتحاد. وفق “جول كوم”.
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