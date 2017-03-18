كشفت مصادر أن قرار مجلس الوزارة المتعلق بالحد من التعصب الرياضي والإساءة عبر الإعلام المحلي وزع على الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وذلك تمهيداً للبدء بتطبيقه بعد 3 أسابيع من الآن.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”لجزيرة”، أن القرار يلزم الجهات الحكومية والأهلية بتنوير منسوبيها لتجنب كل ما يثير التعصب والإساءة والتشكيك في قرارات الجهات الرسمية، مضيفة أن القرار يوقع عقوبة مشددت على كل من ينشر الإساءات في وسائل الإعلام أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقاً للمصادر ذاتها، أن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ستعقد اجتماعاً بعد 3 أسابيع للبدء في تنفيذ القرار، مشيرة إلى أن الجهات المناط بها رصد الإساءة وحصر الأسماء التي تثير التعصب الرياضي هي وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الرياضة.
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