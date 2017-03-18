كشفت صحيفة “tn” الأرجنتينية أن مسؤولو نادي ريفربليت الأرجنتيني قد بدأوا يفكرون جدياً في خليفة المدرب الحالي للفريق مارسيلو جالاردو بعدما تأكد لهم مغادرة المدرب في ديسمبر المقبر وأنه لن يقود الفريق في الموسم المقبل بحسب تصريحات نائب رئيس النادي خورخي بريتو .
ورصدت الصحيفة الأرجنتينية عدد من المدربين الذين سيكونون على رادار النادي الأرجنتيني العملاف من بينهم خورخي سامباولو و إدواردو بريزو و رامون دياز ودييجو كوكا و إدواردو كوديت و بابلو لافالين .
وبدأت الصحيفة في سرد مميزات أو معوقات التعاقد مع كل مدرب مثل سامباولي الذي قالت أن راتبه الضخم قد يكون عائقاً أمام توليه المهمة على الرغم من أنه أحد مشجعي الفريق ثم تحدثت عن رامون دياز مدرب الهلال الحالي حيث قالت أنه متصدر المسابقة السعودية وهو إسم دارج على ألسنة مشجعي النادي . وفق “عين اليوم”.
ورصد حساب “TodaPasion” الأرجنتيني ، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، استفتاءاً لجماهير النادي الأرجنتيني عن رأيهم وتمنياتهم لمدرب النادي القادم لموسم 2018 حيث جاء في المركز الأول حتى الآن المدرب إدواردو كوديت “43”عاماً ، المدرب السابق لـ روساريو سنترال وحل ثانياً المدرب رامون دياز .
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