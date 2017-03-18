لاحقت إدارة القادسية الاتحاد السعودي لكرة القدم محليا وخارجيا، وهو ما فعله المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، البرازيلي إلتون خوزيه مع ناديه السابق الفتح أيضا.
ويطالب القادسية وإلتون اتحاد القدم والفتح عن طريق مركز التحكيم الرياضي والاتحاد الدولي (فيفا)، بحقوقهما وتعويضهما عن الخسائر التي لحقت بهما نتيجة تعطيل تسجيل اللاعب في القادسية.
وأكدت لـ «مكة» مصادر من داخل القادسية أن النادي طالب بتعويض عن الـ 28 يوما التي شهدت تعطيل إلتون، على أن يتم التعويض وقوفا على قيمة عقد اللاعب الذي يصل أجره اليومي 4000 دولار، وهو ما يعني أن مجموع ما يطالب به القادسية 112 ألف دولار.
كما طالب القادسية بقيمة توكيل محامي النادي والمحكمين وجميع ما يتعلق بتذاكر سفرهم وسكنهم وإعاشتهم والتي تصل إلى 350 ألف ريال.
من جانبه، يواصل إلتون قضيته ضد الفتح، حيث يطالب بـ 294 ألف دولار كمستحقات متأخرة عندما كان ضمن صفوفه، في حين يطالب الفتح اللاعب بمليون دولار كتعويض عن فسخ عقده.
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