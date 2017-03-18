وجّه مدير شعبة مرور محافظة الخرج العقيد عبدالله بن عبدالعزيز الحقباني بتمديد معرض إسبوع المرور الخليجي تحت شعار «حياتك .. امانة» وذلك حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق ٢٢-٦-١٤٣٨هـ من أجل إعطاء فرصة لادارات المدارس والجامعات بزيارة المعرض المقام في الكلية التقنية بمحافظة الخرج للاستفادة منه والرسائل التوعوية التي تقدم للزوار حيث يستقبل المعرض زواره من ٨ صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً.
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مدير مرور الخرج يوجه بتمديد معرض اسبوع المرور حتى الثلاثاء القادم
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