أقام النادي السعودي بجامعة نورث داكوتا حفل عشاء دعا إليه جميع الطلاب والطالبات السعوديين وأسرهم في مدينة فارجو بولاية داكوتا الشمالية. وتخلل الحفل العديد من الأنشطة والبرامج والذي كان على رأسها رسائل الوفاء والمحبة التي كتبها الطلاب والطالبات لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي. وقال عبدالعزيز العنزي رئيس النادي وطالب دكتوراة في هندسة البرمجة أننا سعداء اليوم بتواجد جميع الطلبة السعوديين وعائلاتهم وأحب أن أشكر الملحقية الثقافية في واشنطن وعلى رأسهم سعادة الملحق الثقافي الدكتور محمد العيسى على الدعم اللامحدود للأندية السعودية في الولايات المتحدة وليس هناك أجمل من أن يجتمع أبناء الوطن تحت سقف واحد في بلاد الغربة كما أننا نتذكر إخواننا المرابطين في الحد الجنوبي ونقول لهم بأننا ندعوا الله تعالى لهم بالتوفيق والسداد وأن ينصرهم ويحفظهم ويحفظ لنا بلادنا وقادتنا من كل شر.
وأضاف سلطان بن كدسه طالب الدكتوراة في علم الخلية ومحاضر مبتعث من جامعة جازان نوجه شكرنا إلى إخواننا الجنود البواسل ونسأل الله تعالى أن ينصرهم على عدوهم وأن يردهم إلى أهلهم سالمين. وقال حسن الصحبي محاضر مبتعث من جامعة أم القرى أن جنود الوطن هم فخر لنا وكلمات الشكر لاتكفي بحقهم وقالت نوف الحمود طالبة لغة نشكر النادي السعودي على إقامة مثل هذه الإحتفاليات ونحن في بلد الإبتعاث كما نوجه رسالة وفاء لكل جندي من جنودنا الأبطال في الحد الجنوبي وقالت فاطمة الغانمي نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يحفظ جنودنا البواسل وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة في ظل خادم الحرمين وولي عهده وولي ولي عهده من كل شر وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج