اشتمل هذا البرنامج على العديد من المسابقات الترفيهية كلعبة السلة للأشبال ولعبة الفريرة ولعبة كرة التنس طاولة حيث اقيمت العديد من التحديات بين الجمهور كما اشتمل البرنامج على الأناشيد وبعض البرامج الصحية حيث استضاف نادي الحي وشاركه الفعاليات مجموعة مستوصفات التعاون وذلك لتقديم خدماته المجانية للزوار بقياس الضغط والسكر لكل من الجنسين حيث أمن المستوصف ممرض للرجال وللنساء ممرضتين لأخذ القياسات اضافة لتثقيف الزوار بإعطائهم بعض النصائح الصحية التي تقيهم بعد الله تعالى من الأمراض المزمنة
الجدير بالذكر ان هذه البرنامج ضمن خطط النادي لخدمة المجتمع واخال السرور على مرتادي المنتزهات العامة حيث لاقى البرنامج قبولاً واقبالاً من الحضور وطالبوا بتكرار البرنامج كل اسبوع .
وفي نهاية البرنامج كرم المشرف المتابع الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الشاهين الفائزين بالمسابقات المطروحة
كما قدم المشرف المتابع لأندية الحي الأستاذ عبدالعزيز الشاهين شكره وتقديره لقائد نادي حي ثانوية ابن النفيس الأستاذ عقيل بن خلوف العنزي ولحساب الخرج لايف دعمه ولجميع طاقم العمل على جهودهم المبذولة لخدمة المجتمع وتقديم البرامج الترفيهية والتثقيفية الصحية .
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