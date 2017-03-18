غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جمهورية الصين الشعبية، عقب زيارة رسمية، عائداً إلى المملكة.
وكان في وداع خادم الحرمين في مطار بكين الدولي؛ وزير الخارجية الصيني وانغ يي.
كما كان في وداعه سفير المملكة لدى الصين تركي بن محمد الماضي، وأعضاء السفارة السعودية في بكين.
وإثر مغادرته الصين، بعث خادم الحرمين برقية شكر للرئيس شي جين بينغ، أعرب فيها عن بالغ الشكر والامتنان على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
وأكد الملك سلمان أن الزيارة أسهمت في الارتقاء بالعلاقات السعودية – الصينية إلى آفاق أوسع في المجالات كافة، والدفع بها نحو مسار العلاقات الاستراتيجية، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويخدم الأمن والسلم الدوليين.وفق “أخبار 24”.
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