علق عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، على توجه مجلس الشورى نحو دراسة مقترح لأحد الأعضاء يخص خفض الفارق الزمني بين الأذان والإقامة بالمساجد العامة والمصليات الموجودة داخل الإدارات الحكومية والمجمعات التجارية، لافتاً إلى عدم وجود مانع شرعي بالنظر فيها.
وقال المطلق وفقاً لـ”عكاظ”، إن التوجه نحو تقليل الوقت بين الأذان والإقامة بالمصليات الموجودة في الإدارات الحكومية والمجمعات التجارية جائز شرعاً؛ بسبب طبيعة العمل داخل تلك الجهات والأماكن وما يترتب عليه التأخير من تقصير أو خلل في شؤون الناس.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج