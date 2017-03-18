ذكرت مصادر أن المحكمة العامة بجدة أصدرت قراراً بمنع النساء غير الملتزمات بارتداء الحجاب وملابس الستر والحشمة من دخول مقرها، لافتةً إلى أن مخالفة النساء للتعليمات الجديدة ستعرضهن للإجراءات النظامية.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”مكة”، أن المحكمة أمرت الجهات التابعة لها سواءً أمن الدوائر الشرعية أو التفتيش النسائي والأمن والسلامة في كل الدوائر القضائية بمنع دخول كل امرأة لا تلتزم بالستر والحشمة في لباسها وحجابها، كما دعت إلى اتخاذ اللازم نظاماً عند رصد المخالفة.
وبيّنت أن التوجيهات الجديدة جاءت بعد رصد المحكمة العامة مؤخراً دخول بعض النساء إلى مقرها بلباس مخالف للشريعة ويتسم بالسفور والتزين؛ ما يجعلها عرضة للفتنة والأذى، مشيرةً إلى أن القرار الجديد يهدف إلى الحفاظ على المرأة وصيانة مكانة مجلس القضاء أيضا.
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