منح مركز البحوث والدراسات الإسلامية، عائشة خجا شهادة تُتيح لها العمل رسمياً كمرشدة سياحية متخصصة في الآثار الإسلامية بالمدينة المنورة، لتكون بذلك أول سعودية تعمل في هذا المجال.
بدورها، أوضحت عائشة خجا وفقاً لـ”عكاظ”، أنها قدمت استقالتها من التعليم بعد عمل دام قرابة 14 عاماً للتفرغ للإرشاد السياحي، لافتةً إلى أنها حصلت على شهادة البكالوريوس بالأدب الإنجليزي وعملت بتنظيم رحلات لزوار بيت الله الحرام والمواقع الإسلامية.
ودعت عائشة خجا إلى منح السيدات فرصة العمل بمجال الإرشاد السياحي في ظل وجود عدد كبير منهن يردن العمل بالمجال تحت مظلة هيئة السياحة والتراث الوطني.
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