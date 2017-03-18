تناول تقرير تلفزيوني قصة شاب سعودي يدعى يوسف بندقجي يبلغ من العمر 36 عاماً، ويعمل حارساً أمنياً في أحد المستشفيات بجدة، على الرغم من كونه مخترعاً قدم العديد من الاختراعات المهمة.
وأشار التقرير، الذي بثته قناة “mbc”، إلى أن بندقجي اتجه خلال دراسته الأكاديمية إلى تخصصات ليست لها علاقة
بالاختراعات العلمية؛ فقد حصل على دبلوم تجارة وبكالوريوس في إدارة المستشفيات، غير أن شغفه بالعلوم جعله يطلع على كثير من الكتب العلمية في عدة مجالات، ويبدأ مشواره في الاختراعات منذ عام 2003.
بدوره، أوضح بندقجي أنه توصل إلى اختراع مرتبط بعلاج الآفات الزراعية يتمثل في إيجاد حل لمشكلة “سوسة النخيل” التي أرهقت المزارعين السعوديين، لافتاً إلى أن التجارب التي أجراها على بعض النخيل في منطقة القصيم كانت ناجحة.
وأعرب عن فخره بعمله في مهنة “حارس أمن”، مشيراً إلى أنها مهنة تجعل الإنسان في تواصل دائم مع مختلف الناس، وتتيح له فرصة الاستفادة منهم، مبيناً أن مشكلته الحقيقية هي عدم الاهتمام باختراعاته، مثل معظم المخترعين السعوديين.
وفق “أخبار 24”.
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