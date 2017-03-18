توقع مختص في شؤون الطقس أن تشهد بعض مناطق المملكة حالة مناخية غير مستقرة مصحوبة بعواصف رعدية شديدة وأمطار غزيرة بدايةً من اليوم (السبت)، لافتاً إلى أن الحالة ستشتد غداً (الأحد) وحتى يوم الخميس المقبل.
وأوضح المختص في شؤون الطقس عبدالله الحربي وفقاً لـ”سبق”، أن الاضطرابات الجوية ستنتج عن تأثر المملكة بمرور منخفض جوي من شمال غرب الجزيرة العربية وشمالها استجابة للكتلة الدافئة الناتجة من تمدد محور منخفض البحر الأحمر، مشيراً إلى أن سوء الأحوال الجوية يبدأ من مناطق تبوك وحائل والجوف والمدينة المنورة والحدود الشمالية والتي تشمل هطول أمطار تُصاحبها رياح.
وبيّن الحربي أن مناطق الرياض والقصيم ووسط المملكة ستشهد خلال هذه الأيام وتحديداً (الأحد)، عواصف رملية ورياحاً مثيرة للغبار، موضحاً أن الحالة المطرية ستشتد في مناطق القصيم والرياض والشرقية شاملةً كل سواحلها.
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