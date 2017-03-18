كشف ابن عم الرائد يزيد النفيعي٬ الذي توفى بعد يومين من كشف غموض مقتل رجل الأعمال أحمد العمودي بجدة٬ عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته والكيفية التي نجح من خلالها في التوصل لقاتل “العمودي” بهذه السرعة.
وبيّن ابن عم الرائد النفيعي ويُدعى سلطان وفقاً لـ”تواصل”، أن الراحل حصل على إجازة 5 أيام بعد كشفه غموض مقتل رجل الأعمال، لافتاً إلى أنه قضى قبل وفاته بساعات سهرة خاصة مع أخيه العقيد عادل النفيعي تناولا خلالها العشاء؛ ليعود بعدها إلى المنزل وينتابه تعب شديد نُقل على إثره إلى المستشفى.
وأوضح النفيعي أن الفقيد تدهورت حالته سريعاً ليُقرر المستشفى إدخاله العناية المركزة، ومن ثم إخبار أشقائه وبعض زملائه بما حلّ له، مبيناً أن التقرير الطبي أرجع وفاته إلى هبوط في الدورة الدموية، نافياً وجود شبهة جنائية.
وعن كيفية نجاحه في كشف غموض مقتل رجل الأعمال، لفت إلى أن الراحل كان حريصاً على الوضوء والصلاة قبل البدء في فتح ملف أي قضية يتولاها، مثنياً على شخصيته وتمسكه بدينه وتفانيه في العمل خلال 10 سنوات قضاها في مجال التحقيق بالجرائم في جدة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج