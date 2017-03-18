كرمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة جندياً مرابطاً أصيب عدة مرات خلال مواجهات على الحد الجنوبي.
وعبّر مدير فرع الوزارة عن تقديره لتضحيات الرقيب ماجد القرني الذي تعرض للإصابة أكثر من ست مرات، مؤكداً أن قيادة المملكة وشعبها فخورون بما يسطره الجنود المرابطون من بطولات.
جاء ذلك، بحسب “سبق”، ضمن حملة تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتكريم الجنود المرابطين تحت شعار “شكراً جنودنا البواسل”، وتعمل على تنفيذ المرحلة الثانية منها.
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