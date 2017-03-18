كشف تركي حميدان التركي عن تمكن أخواته من زيارة والدهم في محبسه بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدما نسقت لهم سفارة المملكة بواشنطن إجراءات الزيارة.
وقال تركي من خلال حسابه على موقع “تويتر”: “بفضل الله تيسر دخول أخواتي للولايات المتحدة، وهن الآن بين أحضان والدي حميدان التركي”.
وأضاف: “الشكر لله ثم لجهود السفارة في تيسير زيارة أخواتي لوالدي واستقبالهن في مطار واشنطن، ومتابعة بقية رحلاتهن إلى منطقة سكرانتون حيث مقر السجن”.
يذكر أن التركي يقضي حكماً بالسجن في سجن لايمن بولاية كولاردو، وذلك بعد اعتقاله في يونيو 2005 بتهمة إساءة التعامل مع خادمته الإندونيسية.وفق “أخبار 24”.
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