حذّرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، من إعطاء حبّات العنب الكاملة للأطفال الصغار لكونها تُعرّضهم لخطر الاختناق الذي يهدد حياتهم.
وبيّنت الرابطة أن الأطعمة مسؤولة عن نحو نصف حالات اختناق الأطفال تحت سن الخامسة، وأن العنب يحتل المرتبة الثالثة بين هذه المواد بحسب دراسة اسكتلندية نُشرت في دورية “Archives of Diseases in Childhood”.
وأوضح الباحثون الأسكتلنديون أن الشُّعَب الهوائية للأطفال الصغار تكون صغيرة وضيقها في ظل عدم اكتمال الأسنان لديهم لإتمام عملية المضغ بشكل صحيح.
ويُضاف إلى هذه الأسباب أن منعكس البلع لدى الأطفال الصغار لم يكتمل بعد؛ مما يزيد خطر الإصابة بالاختناق عبر تناولهم للعنب والتي قد تكون حباته أكبر من مجرى الهواء للطفل، وعلى عكس الأجسام الصلبة الصغيرة مثل المكسرات، يتطابق السطح الخارجي الناعم والرخو لحبّة العنب مع الأنسجة مكوناً سدادة للهواء بحيث يتم إغلاق مجرى الهواء بشكل تام.وفق “تواصل”.
ويتسبّب السطح الخارجي وطبيعة حبّات العنب في صعوبة إزالة الثمرة من المريء أو القصبة الهوائية للطفل دون اللجوء إلى أجهزة خاصة. وأوصت الرابطة الألمانية الوالدين لتجنّب هذا الخطر، بتقطيع حبّات العنب إلى أرباع قبل تقديمها للأطفال الصغار “5 سنوات أو أقل”، مع أهمية مراقبتهم أثناء تناول الطعام.
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