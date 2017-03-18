وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كلمة لأبنائه المبتعثين في الصين، أثناء اجتماعه بهم اليوم (الجمعة)، وتوجيهه بضم الدارسين على حسابهم للبعثة.
وقال خادم الحرمين في كلمته: “بلادنا في الماضي إذا أحد جاه خطاب يروح يدوّر له إمام عشان يقرأ له، والآن ولله الحمد، يحصلون أبناؤنا على الشهادات العليا في كل بلد”.
وأشار الملك إلى أن البلد ينتظر مبتعثيه، على أن يعودوا لخدمة دينهم أولا وقبل كل شيء، ثم بلادهم وشعبهم، معبرا عن سعادته بالتواجد بينهم.
يُذكر أن خادم الحرمين كان قد استقبل في مقر إقامته في بكين مساء اليوم مجموعة من الطلبة السعوديين المبتعثين في جمهورية الصين الشعبية.
وفق “أخبار 24”.
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