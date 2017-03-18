عمد مواطن في محافظة الطائف إلى إنشاء حفرة لتكون “بيّارة” لمنزله، مهملا استخراج رخصة لذلك أو تأمين الحفرة بحواجز، لينتهي به الأمر إلى الوقوع فيها بسيارته، فيما تدخلت فرق الدفاع المدني لإنقاذه.
وقالت مديرية الدفاع المدني بالطائف إنه تم إنقاذ شخص سقط بسيارته من نوع “فورد” في حفرية بحي القديرة شمال المحافظة، مساحتها ٦ × ٤ بعمق ٣ أمتار، واحتجاز السائق داخل السيارة، حيث تم إخراجه وهو في حالة إغماء ونُقل إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف، وكذلك تم إخراج السيارة من الحفرة.
وأوضحت أنه تكشف أن الحفرية أنشأها المصاب بجانب بيته لتكون “بيّارة”، دون استخراج ترخيص أو التقيد بشروط السلامة ووضع حواجز على الحفرة، مؤكدة تحرير مخالفة له.وفق “أخبار 24”.
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