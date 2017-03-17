ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار ( حياتك أمانة ) قامت عدد من مدارس تعليم الخرج بتنظيم زيارة لطلابها إلى معرض أسبوع المرور والمقام حاليا بمسرح الكلية التقنية بمحافظة الخرج وقد اطلع الطلاب خلال الزيارة على المجسمات التعبيرية واللوحات الإرشادية التي توضح لهم خطر السرعة مع اطلاعهم على إرشادات المرور حيث قدم مشرف المعرض رئيس رقباء عبدالله المطرود شرح مفصل للطلاب كما شاهد الزوار فيديو توعوي عن مخاطر السرعه والتهور اثناء القيادة .
فيما زار مدير العيادات التخصصيه في قوى الامن بالخرج العقيد سعيد بن عبدالله بن حمراني المعرض المصاحب وابدى سعادته مقدماً شكره لشعبة مرور الخرج لإقامة المعرض التوعوي للسلامة المروريه ضمن اسبوع المرور الخليجي “حياتك امانه” داعياً المولى ان يحفظ قائدي المركبات من الحوادث المروريه.
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