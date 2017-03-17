كشف عضو شرف نادي الاتحاد عبدالله شرف الدين ملابسات سحب السيارة الجديدة التي أهداها لمحترف الفريق الأول لكرة القدم محمود كهربا الـ”بنتلي”، فيما أكد اللاعب أنه يتم شحنها لمصر.
وأوضح عضو شرف النادي في لقاء على قناة “أون سبورت” المصرية أن السيارة التي أهداها لكهربا بعد إحرازه هدف فوز الفريق ببطولة كأس ولي العهد تم سحبها لأنها لم يكن بها لوحة أرقام، بحسب قانون المرور في المملكة، مشيراً إلى أنه تم إنهاء إجراءات دفع الغرامة واسترجاع السيارة من المرور.
من جهته، أكد المحترف المصري محمود كهربا أنه يتم الآن إنهاء إجراءات السيارة الجديدة الـ”بنتلي” لشحنها إلى مصر، مبينا أنها في الطريق الآن.
وفق “أخبار 24”.
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