أجريت اليوم الجمعة قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية.
وأسفرت نتائج القرعة عن مواجهة بين يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني، بينما يستضيف بايرن ميونخ الألماني ريال مدريد الإسباني.
وفي اللقاءين الآخرين يواجه أتلتيكو مدريد الإسباني وليستر سيتي الإنجليزي، ويلعب بروسيا دورتموند الألماني ضد موناكو الفرنسي.
ومن المقرر أن تُقام مباريات ذهاب دور الثمانية في 11 و12 أبريل المقبل، والإياب في 18 و19 من الشهر ذاته.وفق “أخبار 24”.
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